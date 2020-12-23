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Нельзя допустить переход контроля над Мотор Сич китайским инвесторам – эксперт

23.12.20 14:44 , РБК Украина
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Влияние Китая в Украине надо ограничивать, а не расширять. Об этом заявил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), китаевед Юрий Пойта, пишет BBC-Украина.

По его мнению, если Украина хочет развивать партнерство с США, нужно менять внешнюю политику в соответствии с подходами США и ЕС.

"Нужны красные линии в сотрудничестве с Китаем", - добавляет эксперт.

В частности, он предлагает проверку китайских инвестиций относительно угроз безопасности Украины, не допускать компанию Huawei к запуску 5G в Украине, определить объекты инфраструктуры, которые не могут приватизировать китайские компании, не допустить переход контроля над производителем авиадвигателей "Мотор Сич" китайским инвесторам.

"Иначе попадем в зависимость от китайских компаний, которые часто связаны со спецслужбами", - предостерегает Ю.Пойта.

Он также считает, что надо торговать с Китаем, пытаясь изменить сырьевой экспорт, но при этом не уверен, удастся ли это сделать.

"В Украине не так много конкурентоспособной продукции, которую она могла предложить Китаю, а китайские инвестиции смешные по сравнению с инвестициями в другие страны мира", - резюмирует эксперт.

Напомним, китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства убытков в размере 3,5 млрд долл. с тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird и уже начали международный арбитраж с государством Украина.

МинПром

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