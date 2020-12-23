Мининфраструктуры планирует в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2021 году восстановить 6,8 тыс. км автодорог, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.



"Планируем еще 6 800 км автодорог. Ну, и берем всегда погрешность в 5% - на огрехи в документации, вопросы Антимонопольного комитета, суды, чье-то опоздание с техникой (...) Поэтому наша цель 6 800 км, но больше 6 тыс. км должно быть сделано наверняка. То есть это в 1,5 раза больше, чем в этом году", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.



Он также отметил, что несмотря на продолжающийся экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, текущие показатели макрофинансового прогноза говорят о том, что бюджет Украины выдержит такое масштабное строительство.



"Тем более, что часть ресурса будет под госгарантии привлекаться. То есть это будет непрямое бюджетное финансирование, поэтому во времени все растянется. А во-вторых, еще три года такими темпами, и у нас все дороги госзначения будут построены - международные и национальные дороги точно", - заявил министр.



По его словам, за счет такого объема восстановления автодорог Украина станет ближе к Европе, в том числе по качеству инфраструктуры.



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