Уже в 2021 году в Украине может появиться госавиакомпания – Криклий Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает возможности начала работы государственной авиакомпании, анонсированной ранее президентом Украины, уже в следующем году.



В.Криклий заявил, что Мининфраструктуры уже работает над этим проектом, сообщает Интерфакс-Украина.



По оценке главы ведомства, госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году.



"Все ведь упирается а) в финансирование, б) в модель, в) в экспертизу и команду. Это же не просто красивая идея - она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиция из государственного бюджета должна возвращаться сторицей. Это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем", - отметил министр.



В.Криклий также подчеркнул, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".



"По большему счету это затеивается в первую очередь ради АНов... Мы должны поддерживать, давать заказы на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже давать заказы и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы презентовать, как это работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя", - отметил он.



Базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах министр оценивает в миллиарды гривен.



"Вопрос только в каком времени и в каком формате они будут проинвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле", - отметил он.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



