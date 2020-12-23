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Эксперты Днепротяжмаша ожидают снижения реализации горно-металлургической продукции

23.12.20 13:12 , fixygen
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АО "Днепротяжмаш" (Днепр), входящий в состав научно-производственной фирмы "Днепротехсервис", по итогам 2020 года ожидает снижения объемов реализации горно-металлургической продукции ориентировочно на 14% по сравнению с 2019 годом, при этом во втором полугодии ожидается прирост этого показателя на 15% по сравнению с первым.

"В первом полугодии "Днепротяжмаш" сократил реализацию такой продукции в денежном выражении на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года, но мы видим, что во втором полугодии нам удастся несколько выровнять ситуацию и нарастить реализацию на 15%. Этого будет недостаточно, чтобы превзойти результаты прошлого года, однако позитивная динамика последних месяцев не может не радовать", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу предприятия Вячеслав Пронский.

В отношении операционных результатов деятельности он отметил, что год сложно назвать успешным.

"Если абстрагироваться от пандемии, мы полагаем, что не достигли поставленных в начале года задач. Однако если все же принять во внимание объективные факторы, с которыми столкнулась отрасль и наши заказчики в 2020 году, но при этом нам удалось достичь того, с чем подходим к наступающему году, то оптимизма становится явно больше", - сказал он.

Анализируя ситуацию в течение года, В.Пронский отметил, что в январе-июне завод существенно "недобрал" в сравнительно простых и быстрых заказах на изделия с минимальной мехобработкой (чаши шлаковые, ковши, изложницы, холодильные плиты доменных печей и т.д.), однако хорошо поработал над сложными, более требовательными с точки зрения конструкторских и технологических решений заказами.

"В итоге несмотря на пандемию коронавируса завод смог реализовать рекордно большое за последние 5 лет количество крупных проектов: в этом году планируем зачесть в актив 2 углезагрузочные машины, 3 вагоноопрокидывателя, 3 дробильно-фрезерные машины, 1 вагонотолкатель, 3 толкателя металлургических, 1 сталевоз, 2 чугуновоза и 11 шлаковозов", - отметил он.

В то же время, по словам директора по маркетингу, успеху в определенной степени способствовало то, что многие из этих заказов перешли на 2020 год из договоренностей 2019 года.

"В целом же в текущем году наши заказчики (98% наших заказов – для горно-металлургической отрасли) были не очень щедры на заказы, экономя и на капитальных инвестициях, и, где это было возможно, на операционных затратах. В свою очередь это объясняется мировым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и рядом структурных проблем отрасли, в том числе избытком производственных мощностей в мире и чрезмерным влиянием на рынок китайских производителей стали", - пояснил В.Пронский.

Топ-менеджер также отметил, что в 2020 году ДТМ увидел рост заказов для добывающих предприятий (ГОКов и карьеров) – почти на треть, а также для предприятий, связанных с углем и энергетикой – на 400%. В то же время по коксохимзаводам, комбинатам черной и цветной металлургии заказы снизились на 8%, 20% и 74% соответственно.

"Но в ноябре-декабре мы наблюдаем существенный рост цен (по отдельным позициям до 40%) на основные приобретаемые нами сырьевые материалы: металлопрокат, лом стальной и чугунный, ферросплавы, формовочные материалы, а также на энергоносители. Все это неизбежно приведет к росту цен на продукцию машиностроителей. В результате уже в первой половине 2021 года мы прогнозируем, что цены догонят и даже обгонят цены начала 2020-го", - предполагает директор по маркетингу. 

МинПром

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