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До конца года Китай выплавит рекордный объем стали

23.12.20 12:51 , Металлургпром
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Ожидается, что в 2021 году сталелитейная промышленность Китая продолжит расти, поскольку глобальный дефицит предложения увеличивает его экспорт, а Пекин продолжает поддерживать свой жилищный и производственный секторы.

Если не случится ничего экстраординарного, то Китай успевает произвести 1,05 млрд тонн стали в 2020 году. По словам участников рынка, производство стали в Китае, вероятно, вырастет до 1,1 млрд тонн в 2021 году для удовлетворения спроса со стороны экспортных и отечественных производственных и строительных проектов при поддержке государственных мер стимулирования.

Спрос в строительстве в Китае, вероятно, остановится к началу января, но пополнение трейдерами запасов в январе-феврале до годового пика должно частично восполнить пробел в спросе на сортовой прокат и в производстве ожидается, что экспорт смягчит рынки плоского проката. Некоторые заводы распродали свои ежемесячные квоты на экспорт HRC в начале 2021 года. Холоднокатаная сталь на некоторых заводах полностью зарезервирована до февраля, поскольку ожидается, что в 2021 году высокий спрос на автомобили и бытовую технику будет продолжать расти.

Более высокие затраты на сырье не повлияли на рентабельность комбинатов с сентября, когда валовая прибыль составила 400-500 юаней / тонну (61-76 долл.  США / тонну) для HRC и 200 юаней / тонну для арматуры в начале декабря. Цены на морскую железную руду выросли до семилетнего максимума из-за ограниченных поставок из Бразилии, в то время как стоимость металлургического угля и кокса резко выросла из-за неофициального запрета Китая на импорт австралийского угля.

Китай планирует экспортировать более 50 млн  тонн готовой стали в 2020 году, что примерно на 18% ниже уровня 2019 года. Местная ассоциация производителей чугуна и стали ожидает, что этот экспорт увеличится в 2021 году, но рост будет сдерживаться глобальной пандемией, которая еще не полностью контролируется, и существующими мерами торгового протекционизма, говорится в сообщении.

МинПром

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