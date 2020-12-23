Экспортные пошлины на металлолом в 2021 году нужно продлевать - мнение Для украинских металлургов очень важно, чтобы парламент в первой половине следующего года продлил действие пошлины на экспорт металлолома. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Если этого не произойдет, во второй половине года отечественные меткомбинаты могут испытать дефицит сырья, что негативно скажется на динамике экспорта", - подчеркнул он.



Д.Шпенов обратил внимание на то, что другие страны также активно применяют ограничения на экспорт лома. Так, Казахстан с июня 2020 года ввел ограничения на экспорт металлолома по железной дороге, вдобавок к аналогичным мерам доставки сырья автотранспортом, действовавшим с конца октября 2018 года. Россия также в 2021 году на полгода устанавливает ставку экспортной пошлины на лом в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.



Нардеп отметил, что основные показатели ломозаготовительной отрасли за 11 месяцев 2020 года снизились примерно на 8%, хотя прежний прогноз падения по году составлял 20%. За указанный период было собрано 2,77 млн т лома, поставлено на меткомбинаты - 2,6 млн т.



"Сейчас цены на лом растут, как на внешних, так и на внутреннем рынке. Эксперты считают, что высокая стоимость металлолома на мировом рынке может сохраниться вплоть до февраля 2021 года, поэтому объемы его экспорта из Украины в этом временном отрезке могут вырасти", - сказал он.



Напомним, в начале апреля 2019 года президент Петр Порошенко подписал принятый в конце февраля закон о повышении пошлины на экспорт металлолома с 42 евро до 58 евро за тонну на два года.



МинПром





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