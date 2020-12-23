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Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.

23.12.20 12:12 , Укринформ
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Дональд Трамп неожиданно заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом накануне законопроект, предусматривающий 2,3 трлн долл. помощи госэкономике, бизнесу и гражданам США. Об этом президент США заявил в видеообращении, обнародованном в Твиттере, передает Укринформ.

"Конгресс нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов - одновременно предлагая минимум для американцев, которые в этом нуждаются", - заявил Д.Трамп.

Он выразил недовольство решением законодателей направить десятки и сотни миллионов долларов другим странам, тогда как для обычных американцев предусмотрены только чеки по 600 долларов.

"Я прошу Конгресс внести изменения в этот законопроект и увеличить эти смехотворно жалкие 600 долл. - до 2000 долл. или до 4000 долл. для семейной пары", - заявил Д.Трамп.

Он также отметил, что требует от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Как известно, в понедельник обе палаты Конгресса США приняли законопроект, который предусматривает выделение 2,3 трлн долл. для поддержки экономики в условиях пандемии.

МинПром

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