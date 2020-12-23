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Украинские металлурги предоставили факты китайского демпинга

23.12.20 11:56
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Украинские компании предоставили исчерпывающие факты, доказывающие демпинг металлопродукции из Китая. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, комментируя решение Межведомственной комиссии по международной торговле начать антидемпинговое расследование в отношении импорта проката из углеродистой стали с покрытием из Китая.

Как известно, на основании отчета и выводов Минэкономики комиссия заключила, что есть достаточно обоснованных доказательств поставок проката из КНР по заниженным ценам. Как следствие, такой импорт мог нанести ущерб украинскому производителю аналогичной продукции.

Согласно информации МКМТ, с второго полугодия 2017-го по первое полугодие 2020-го объем демпингового китайского проката на украинском рынке неуклонно рос. В итоге его доля составила больше половины от общего объема импорта и потребления в Украине.

"Украинские компании предоставили исчерпывающие факты, доказывающие демпинг металлопродукции из Китая. Кроме того, были предоставлены доказательства того, что поставки китайского демпингового проката привели к снижению объемов продаж, доли рынка, росту запасов готовой продукции, сокращению объемов производства, уровня использования производственных мощностей, снижению доходов от реализации, ухудшению ликвидности и сокращению инвестиций меткомбинатов Украины", - отметил С.Магера.

При этом нардеп обратил внимание на тот факт, что сегодня все страны мира испытывают на себе последствия карантинных ограничений. Чтобы снизить потери, большинство активно использует различные инструменты защиты внутреннего рынка. "Мы также вынуждены защищать интересы национального производителя, так как потери наших металлургов могут в итоге обернуться ростом безработицы и снижением налоговых поступлений. Делаем, что можем, ничего личного, - просто бизнес", - констатировал он.

МинПром

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