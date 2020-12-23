Решение МКМТ по защите внутреннего рынка получили положительную оценку Продление ограничительных мер в отношении импорта в Украину бесшовных нержавеющих труб из КНР и стрелочных переводов из РФ составляют хороший кейс взаимодействия бизнеса с государством по защите национальных экономических интересов. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"В данной ситуации Украине не пришлось создавать ничего нового, мы просто продлили действие существующих мер. Однако, учитывая обострение конкуренции на традиционных для нас мировых рынках, нельзя полностью исключить появления новых случаев демпинга металлопродукции на украинском рынке", - сказал он.



Нардеп напомнил, что в 2014 году в отношении импорта бесшовных нержавеющих труб из КНР МКМТ установила импортную пошлину в 41,07%. Но уже в 2019-м украинский производитель запросил повторное антидемпинговое расследование, которое как стало снованием нынешнего продления ограничений.



"В отношении антидемпинга на импорт стрелочных переводов из России сложилась похожая ситуация. Защитная мера на этот тип продукции МКМТ ввела в июле 2002 года. С тех пор были временные приостановления, и снижения импортной пошлины для отдельных компаний, в тех случаях, когда это не несло прямого ущерба украинским производителям. В целом эти ограничения оказались эффективными", - констатировал он.



"В 2019 году стрелочные переводы из РФ вовсе не поставлялись. Однако, в связи с тем, срок действия ограничений практически истек, наши производители высказали опасения, что российская сторона может возобновить демпинг. По решению МКМТ, ставка антидемпинговой пошлины составляет 59,4%, а срок ее действия продлен на 5 лет", - добавил М.Магомедов.



МинПром



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