Строительство дорог украинцы признали главным событием года Главным негативным событием года украинцы назвали эпидемию коронавируса, а главным позитивным - строительство дорог в рамках "Большой стройки". Об этом говорится в опросе, проведенном совместно Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии.



Как показало исследования, поддержка инфраструктурной программы остается беспрецедентно высокой - 93% респондентов оценивают ее позитивно, и лишь 4,8% - негативно.



"Если в сентябре "Большую стройку" одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше", - комментируют в "Укравтодоре".



Согласно опросу, программа стала единственным по-настоящему позитивным событием 2020 года в Украине.



Опрос проведен с 5 по 13 декабря методом face-to-face. Опрошено 2004 респондента из 131 населенного пункта Украины. Погрешность не превышает 3,3%.



Как ранее сообщалось, в 2020 году "Укравтодор" сделал рекордные для Украины 4 000 км дорог, а в следующем году собирается отремонтировать и построить 6 800 км дорог государственного значения и начать ряд масштабных инфраструктурных мегапроектов.



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