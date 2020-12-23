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Индия будет сотрудничать с Японией в сфере черной металлургии

23.12.20 11:12 , Steelland
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Секретарь министерства черной металлургии Индии Прадип Кумар Трипати и заместитель министра иностранных дел Танака Шигехиро, представляющий министерство экономики, торговли и промышленности Японии, во вторник подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере черной металлургии, предусматривающий обмен технологиями и совместные действия на внешних рынках.

Индия, которая является вторым по величине производителем стали в мире, по-прежнему отстает от Японии и Китая по уровню ее потребления на душу населения, и в рамках механизма диалога Нью-Дели-Токио рассчитывает увеличить этот показатель.

Одной из других ключевых целей диалога будет повышение качества и количества стали, производимой в Индии, которая планирует увеличить мощности по производству стали до 300 миллионов тонн к 2030-2031 годам.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии пообещало предоставить экспертов, которые помогут повысить энергоэффективность сталелитейных заводов и расширить использование стали в строительной отрасли Индии.

Интересно, что именно большие объемы индийской железной руды, поставленные в Японию, способствовали быстрому восстановлению и экономическому восстановлению страны после Второй мировой войны. Фактически, в 1960 году 30% железной руды, импортированной в Японию, поступало из Индии.

МинПром

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