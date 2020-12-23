ВБ предрек экономике КНР рост почти на 8% В 2021 году темпы роста китайской экономики могут составить 7,9%, сообщают китайские СМИ, ссылаясь на последний доклад Всемирного банка.



В нем говорится, что, по оценкам банка, в 2020 году рост экономики КНР составит около 2%. Однако, в связи с тем, что восстановление экономики после резкого падения из-за эпидемии коронавируса идет высокими темпами, которые превосходят ожидания, в 2021 году они могут подняться до 7,9%.



Это станет возможным благодаря эффективной стратегии по предотвращению вспышек заражения коронавирусом и борьбе с инфекцией, предпринимаемым политическим мерам и росту экспорта.



Прогнозируется также рост экономической активности за счет расширения частных инвестиций и роста потребления.



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