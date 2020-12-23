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Криклий намерен начать строительство евроколеи в 2021 году

23.12.20 10:28
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Министерство инфраструктуры Украины уже в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).

"Я считаю, что у нас уже должны начинать появляться первые километры евроколеи. Так что над этим проектом, надеюсь, мы очень активно начнем работать уже в следующем году. Только ТЭО и проектная документация по этому проекту у нас могут ориентировочно занять около шести месяцев. У нас уже есть даже примерное понимание, какие это маршруты", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что появление высокоскоростных ж/д внутри страны - отдельный большой проект, где главный вопрос стоит в наличии финансирования. Если министерству удастся получить длинное финансирование, проект будет реализован.

"Вопрос, строить ли евроколею параллельно как дублирующую, очень спорный. По-хорошему она должна строиться на эстакадах, так как там немножко другие скорости, и вы понимаете уровень опасности для пешеходов. Если, условно говоря, электричка еще может остановиться, увидев человека на путях, то в случае с высокоскоростными поездами этого не произойдет. Никакая автоматика, никакой человек этого просто не успеет сделать. Поэтому подвергать опасности чьи-либо жизни мы не хотим", - отметил министр.

По словам Криклия, интеграция в европейские ж/д сети даст возможность Украине иметь не только "Поезд четырех столиц", но и путешествовать по Европе куда угодно - хоть до Португалии.

Криклий также очертил временной горизонт интеграции Украины в ж/д евросети - до 2025 года.

По его словам, первыми в Украине будут реализованы евромаршруты на двух наиболее трафиковых "треугольниках" маршрутов, в том числе в направлениях Харькова, Львова и Одессы.

МинПром

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