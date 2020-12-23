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Нафтогаз получил от Минэнерго 32 млрд грн компенсации

23.12.20 09:32
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Минэнерго выплатило НАК "Нафтогаз" компенсацию в 32 миллиарда гривень, после чего компания смогла перечислить "Укрнафте" средства для погашения долгов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Минэнерго компенсировало "Нафтогазу" продажу импортируемого газа для нужд населения в 2015-2019 годах по цене, ниже рыночной в рамках ПСО (возложенных специальных обязанностей). Сумма компенсации составляет 32,2 млрд грн. Из полученных 32,2 млрд грн "Нафтогаз" заплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль.

В "Нафтогазе" отмечают, что это стало результатом изменений в госбюджет-2020, принятые Верховной Радой 17 ноября.

Также НАК уплатила ПАО "Укрнафта" 12,6 млрд грн за газ 2006 года добычи и осуществила предварительный платеж в 23,5 млрд грн за газ будущего добычи, будет поставлен в следующие несколько лет.

МинПром

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