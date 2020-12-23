РФ намерена запретить импорт ж/д продукции из Украины

Россия планирует запретить импорт широкого спектра железнодорожной продукции из Украины. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Как стало известно изданию, украинские железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки — могут быть запрещены к ввозу в РФ. Это может быть сделано внесением в постановление правительства от декабря 2018 года, где содержится перечень продукции, запрещенной к поставке из Украины, двух соответствующих товарных кодов (ТН ВЭД 8607 19 100 и ТН ВЭД 8607 19 900 9). До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке не было.
14 декабря Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, где выразил обеспокоенность подготавливаемыми решениями по запрету импорта всех перечисленных номенклатур с Украины. "Несмотря на то что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10–15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар, иная подобная продукция) по-прежнему востребована потребителями",— пишет СОЖТ.
Ассоциация отмечает, что с 2018 года произошел резкий — в три раза — рост цены на ЦКК "вследствие действий со стороны доминирующих российских производителей (ВМЗ и "Евраз Холдинг", занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС".
Украина — основной поставщик железнодорожных колес в ЕАЭС, объем импорта составил в 2019 году $270 млн, в январе—октябре 2020 года — $150 млн. Действие пошлины приостанавливалось почти на год, но в июле возобновилось, при этом ее срок действия истекает 21 января 2021 года.