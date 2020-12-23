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РФ намерена запретить импорт ж/д продукции из Украины

23.12.20 09:17
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Россия планирует запретить импорт широкого спектра железнодорожной продукции из Украины. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как стало известно изданию, украинские железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки — могут быть запрещены к ввозу в РФ. Это может быть сделано внесением в постановление правительства от декабря 2018 года, где содержится перечень продукции, запрещенной к поставке из Украины, двух соответствующих товарных кодов (ТН ВЭД 8607 19 100 и ТН ВЭД 8607 19 900 9). До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке не было.

14 декабря Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову, где выразил обеспокоенность подготавливаемыми решениями по запрету импорта всех перечисленных номенклатур с Украины. "Несмотря на то что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10–15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар, иная подобная продукция) по-прежнему востребована потребителями",— пишет СОЖТ.

Ассоциация отмечает, что с 2018 года произошел резкий — в три раза — рост цены на ЦКК "вследствие действий со стороны доминирующих российских производителей (ВМЗ и "Евраз Холдинг", занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС".

Украина — основной поставщик железнодорожных колес в ЕАЭС, объем импорта составил в 2019 году $270 млн, в январе—октябре 2020 года — $150 млн. Действие пошлины приостанавливалось почти на год, но в июле возобновилось, при этом ее срок действия истекает 21 января 2021 года.

МинПром

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