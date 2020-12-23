В ноябре Индия сократила экспорт стали на 31% В течение ноября 2020 года Индия экспортировала 597 600 тонн готового проката. Снижение объёмов в годовом соотношении – 31,1%, сообщает Platts со ссылкой на данные Joint Plant Committee.



С начала финансового года (апрель-ноябрь) зарубежные поставки металлопроката производства индийских металлургических предприятий выросли на 33,8% до 7,7 млн. тонн. Большую часть стального экспорта составили горячекатаные рулоны и полоса – 5,13 млн. тонн, рост к апрелю-ноябрю 2019 – 50,5%.



Доля экспорта готового проката из Индии в Китай за 8 месяцев года достигла 2,05 млн. тонн – в 33 раза больше, чем за апрель-ноябрь прошлого года (62 100 тонн). Далее по объёмам поставок следует Вьетнам – 1,84 млн. тонн, рост год к году – 7,8%.



Стальной импорт с начала финансового года составил в Индии 2,7 млн. тонн, что на 46,9% меньше показателей аналогичного периода 2019 года. Ноябрьский импорт стали сократился в годовом сопоставлении на 27,3% до 326 900 тонн.



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