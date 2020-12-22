Black Iron нашла 100 млн долл. инвестиций для железорудного проекта в Кривом Роге Канадская горнорудная компания Black Iron, реализующая проект по созданию нового железорудного производства в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), заключила предварительное соглашение с институциональным инвестором из США о возможности привлечения 100 млн долл. под данный проект.



Согласно пресс-релизу компании во вторник, данное соглашение не обязательное, а институциональный инвестор из США является известным, при этом его название не уточняется.



Генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон отметил, что данная значительная запланированная инвестиция со стороны крупного инвестора "меняет правила игры для Black Iron".



"Его цель - предоставить компании существенную часть необходимого финансирования строительства и, что более важно, основу для долгосрочного партнерства с уважаемым финансовым учреждением. Black Iron, как одна из самых дешевых железорудных шахт в мире, готова предоставить огромную ценность своим акционерам, поскольку мы приступаем к заключительным этапам привлечения капитала и стремимся начать строительство во второй половине 2021 года", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.



По его словам, компания получила необязательные условия договора от глобальных инвестиционных банков на сумму 260-300 млн долл. в качестве первого залогового финансирования. Кроме того, компания получила несколько необязательных условий договора от сторон по закупке продукции, которые не только обязались приобрести 100% железного концентрата компании, но и вложить в проект значительную часть капитала. Эти инвестиции в сочетании с лицензионным платежом в размере 100 млн долл. обеспечивают необходимый капитал для завершения строительства первой очереди ГОКа для выпуска 4 млн тонн железорудного сырья.



"Эти инвестиции в размере 100 млн долл. будут профинансированы после заключения обязательного окончательного соглашения и достижения определенных условий закрытия сделки. В обмен на инвестиции в размере 100 млн долл. инвестор имеет право на получение бессрочного лицензионного платежа в размере 6,75% от объема первой очереди производства в 4 млн тонн", - констатируется в пресс-релизе.



В связи с этим объявлением Black Iron выпустила 30 млн непередаваемых варрантов на покупку обыкновенных акций Perpetual Iron Inc. по номинальной цене 0,31 долл., которые будут действительны в течение пяти лет, для содействия и поддержки переговоров между Black Iron и инвестором.



"Ни один из этих варрантов не передается до тех пор, пока с инвестором не будут подписаны обязательные соглашения. 10 млн варрантов будут переданы после того, как Black Iron заключит обязательное окончательное соглашение с инвестором, а остаток варрантов будет передан на первоначальный розыгрыш кредитной линии Black Iron, по которому также будет произведена выплата Perpetual в размере $4 млн. Если Black Iron не заключит обязательное окончательное соглашение с данным инвестором в течение двух лет с даты его заключения, все варранты, выданные Perpetual, будут аннулированы. Выпуск этих варрантов включает ограничения на количество акций, которые Perpetual может продать в течение первых трех лет после выпуска, пока Black Iron строит свой Шимановский проект и вводит его в эксплуатацию", - резюмируется в пресс-релизе.



Как сообщалось в начале сентября текущего года, Black Iron запланировала ввести двухэтапный отбор потенциальных инвесторов для достижения максимально эффективного результата. Тогда отмечалось, что интерес к проекту со стороны групп, занимающихся добычей железной руды, значительно возрос с учетом резкого увеличения цен на железную руду, а также планы Китая диверсифицировать зависимость от австралийского сырья. В частности, проектом в Украине интересуются стороны, уже успешно прошедшие комплексную юридическую проверку, такие как Glencore и несколько новых сталелитейных заводов, которые недавно поддерживали контакты с компанией.



Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 года, запасы сырья – 411 млн тонн, срок службы проекта – 17 лет. Себестоимость выпуска 1 тонны ЖРС – 32,63 долл.



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