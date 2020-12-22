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НКРЭКУ решила создать новые финансовые проблемы для инвесторов в ВИЭ – депутат

22.12.20 17:11 , РБК Украина
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Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 23 декабря планирует внести изменения в постановления №641, которое создаст новые финансовые проблемы для инвесторов в "зеленую" энергетику.

Об этом написала народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер в Facebook.

"Регулятор решил уничтожить рынок электроэнергии, изменив формулы и увеличив финансовую задолженность ГП "Гарантированный покупатель" минимум на 11,5 млрд грн. Также предлагается переложить ответственность за промахи в выполнении прогнозов "Гарантированного покупателя" на производителей ВИЭ, а в случае неуплаты штрафов производителя ВИЭ будет очень легко исключить из "балансирующей группы", - написала нардеп.

Она отметила, что положительное решение НКРЭКУ относительно таких изменений - это преступление против всего энергетического рынка.

"Оно фактически приведет к уничтожению производителей ВИЭ и оттока всех международных инвестиций. Кроме того, оно толкает весь энергетический сектор в руки страны-агрессора", - добавила Л.Буймистер.

По ее словам, когда премьер-министр и глава Минэнерго принимали на себя обязательства обеспечить разрешения финансового кризиса для обеспечения национальной энергетической безопасности, инвесторы в очередной раз пошли на уступки. Они согласились усилить собственную ответственность за создание небалансов - погрешность между ожидаемым и фактическим объемом генерации зеленой энергии.

"То есть еще раз выступили в качестве "камикадзе", поскольку в Украине нет надлежащей системы прогнозирования погодных условий. Без нее прогнозирование генерации очень усложнено и требует закупки станциями очень дорогого оборудования", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что все ожидали, что НКРЭКУ утвердит простую методику, по которой будет понятно - как вычислить объем электрической энергии, которая не была сгенерирована, а также чем был создан дисбаланс в группе производителей электрической энергии из альтернативных источников.

"Вместо этого регулятор уничтожает не только перспективы развития более экологичной и чистой генерации в Украине, а и ставит под сомнение евроинтеграционный курс Украины и несет угрозу для всей украинской экономики. Требую пересмотреть решение Регулятора и направить соответствующий проект постановления НКРЭКУ на доработку", - отметила Л.Буймистер.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

МинПром

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