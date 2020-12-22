Норма о зеленой электрметаллургии является единственным стимулом снижения выбросов – Кисилевский Сегодня единственным стимулом снижать выбросы до европейских целевых значений, который был бы связан с целями европейского зеленого курса, является норма о "зеленой электрометаллургии". Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, выступая на комитетских слушаниях "Участие Украины в европейском зеленом курсе".



Д.Кисилевский пояснил, что суть данной нормы заключается в том, что те металлургические заводы, которые снизят свой уровень выбросов СО2 до значений 250 кг на тонну стали будут иметь на 5% ниже тариф на электроэнергию. При этом нардеп напомнил, что сегодня в среднем уровень выбросов СО2 на тонну стали в ЕС составляет 1300 кг, а в Украине – 2000 кг.



"Соответственно, кто имеет высокие выбросы, будут платить больше, а кто снизил выбросы – меньше. В Украине уже есть предприятия, которым удалось снизить выбросы до целевого европейского уровня. То есть это реально. Но стоит дорого - от нескольких сотен миллионов долларов до миллиарда долларов за один новый завод. И украинское государство, по примеру ЕС и США, должно это поддерживать, если бы имело реальную цель по снижению выбросов", - подчеркнул он.



В то же время Д.Кисилевский акцентировал на том, что данный стимул в Украине никто не получил потому что правительство до сих пор не смог разработать соответствующие документы. "Более того, эта инициатива еженедельно атакуется большой частной энергетической компанией, название которой мы все хорошо знаем. И, что еще более странно, зелеными энергетиками. Видимо им мало самого высокого в Европе зеленого тарифа, которые они получают", - сказал нардеп.



"Инициированная мной норма о зеленой электрометаллургии - единственная в украинском законодательстве норма, непосредственно привязанная к Европейскому зеленому курсу. Других стимулов нет. И это является свидетельством того, что правительство не понимает реальной экономической и технологической составляющих зеленых преобразований. И готово брать на себя "пионерские" обязательства без осознания источников их финансирования и формирования соответствующих стимулов. Или, во что не хочется верить, вообще не планирует никаких зеленых преобразований и просто имитирует", - подчеркнул Д.Кисилевский.



В связи с этим замглавы комитета по экономическому развитию призвал правительство проводить широкие консультации с бизнесом и парламентом перед тем, как брать на себя какие-либо обязательства, осуществить и представить моделирование экономических последствий тех сценариев, которые рассматриваются в переговорах с ЕС по зеленому курсу и как можно быстрее вводить реальные стимулы экомодернизации для украинских предприятий.



МинПром



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