Австралийская Sundance Resources требует от Конго 8,76 млрд долл. за отказ в добыче руды Как сообщает агентство Reuters, австралийская горнодобывающая компания Sundance Resources сообщила в понедельник, что инициировала арбитражный процесс против Республики Конго о возмещении ущерба в размере 8,76 млрд долл., после того, как правительство отозвало свое разрешение на проект по добыче железной руды Nabeba.



Разрешение на Nabeba является частью флагманского проекта Сандэнс Mbalam-Nabeba, который находится на границе Конго и Камеруна. Добыча железной руды еще не началась.Указ президента Сассу-Нгессо, опубликованный 17 декабря в официальной газете Конго, подтвердил, что разрешение было отозвано из-за "длительной недостаточности эксплуатации, явно противоречащей потенциальной возможности месторождения"и невыплаты роялти.



Другим указом президента разрешение было предоставлено компании Sangha Mining Development Sasu со штаб-квартирой в конголезском городе Пуэнт-Нуар. Непонятно пока, кому принадлежит Sangha Mining.



Представитель Sundance не смог немедленно ответить на обвинения правительства, но компания заявила в своем заявлении, что официально инициировала арбитражный процесс 15 декабря.



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