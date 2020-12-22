Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Иран передал Украине отчет по сбитому самолету МАУ

22.12.20 16:32 , РБК Украина
печать
размер текста:

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.

"Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит в версию Ирана о "человеческой ошибке" в катастрофе МАУ.

Также сообщалось, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших.

Кроме этого в МИД Украины заявили, что Киев может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ, если переговорный процесс с Тегераном зайдет в тупик. Обещания Ирана до сих пор остаются не реализованными.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:11
НКРЭКУ решила создать новые финансовые проблемы для инвесторов в ВИЭ – депутат
16:52
Австралийская Sundance Resources требует от Конго 8,76 млрд долл. за отказ в добыче руды
16:27
Норма о зеленой электрметаллургии является единственным стимулом снижения выбросов – Кисилевский
16:11
Энергоатом завершил строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ
15:50
Нафтогаз нашел запасы газа в Полтавской области
15:36
Инвестиции в экономику Украины не обвалились, это просто пауза – Минэкономики
15:14
Газпром увеличил в 4 раза бронирование транзитных мощностей через Украину
14:48
Украина выиграет от создания СЭЗ на Донбассе – Магомедов
14:43
ДТЭК взяла на себя обязательство стать углеродно нейтральной компанией к 2040 году
14:41
ЭТМ отгрузил корпус статора гидроагрегата для Кременчугской ГЭС
14:24
Рынок стали ЕС в панике – эксперты
14:08
Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет
13:48
В ноябре Украина выплавила на 30,8% больше стали, чем год назад
13:25
Торговлю Украины и ЕС сдерживает нехватка разрешений на автоперевозки
13:10
Украинский бизнес ждет новых возможностей от переговоров с ЕС
13:00
Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для энергетиков - Шпенов
12:53
Международные резервы Украины превысили 28 млрд долл.
12:32
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
12:12
Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии
11:52
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
21.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!