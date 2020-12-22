Иран передал Украине отчет по сбитому самолету МАУ Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Об этом сообщает Tasnim News Agency.



Отчет был передан официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.



"Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки", - говорится в сообщении.



Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.



Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит в версию Ирана о "человеческой ошибке" в катастрофе МАУ.



Также сообщалось, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших.



Кроме этого в МИД Украины заявили, что Киев может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ, если переговорный процесс с Тегераном зайдет в тупик. Обещания Ирана до сих пор остаются не реализованными.



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