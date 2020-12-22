Газпром увеличил в 4 раза бронирование транзитных мощностей через Украину Российский "Газпром" увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года.



Согласно данным аукционной платформы Regional Booking Platform, в точке входа "Суджа" на границе России и Украины (на границе Курской и Сумской области) на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. м, сообщает Интерфакс.



На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.



Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита в январе , предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.



"Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год (113 млн куб. м в день), но вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – написал С.Макогон на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что Украина остается надежным транзитным партнером для ЕС для транзита российского газа и готова транспортировать порядка 145 млрд кубометров газа, что позволяет обеспечить дополнительные объемы транзита как для "Газпрома", так и для других компаний из РФ и Средней Азии.



Ранее "Газпром" забронировал транзитные мощности газотранспортной системы Украины на 2020 год на 65 млрд куб. м, а на 2021-2024 год - по 40 млрд куб.



С 1 января по 20 декабря "Газпром" прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. м.



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