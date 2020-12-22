Украина выиграет от создания СЭЗ на Донбассе – Магомедов Сегодня вопрос создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донбасса более чем актуален. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он подчеркнул, что нормализация сложной ситуации в регионе требует гибких решений. И СЭЗ является одним из таких решений, выгодным для всех. Ведь реализация экономических инициатив сможет значительно ускорить продвижение мирных переговоров в политической плоскости.



"Президент Украины видит свободную экономическую зону на Донбассе, как территорию с определенными преференциями, которые будут привлекательными для бизнеса. Реинтеграция временно оккупированных территорий потребует колоссальных средств. И самый простой способ их привлечь – заинтересовать предпринимателей вкладывать инвестиции в развитие региона", - заявил М.Магомедов.



Нардеп напомнил, что всеукраинский опрос, проведенный во время местных выборов, показал – почти половина украинских граждан поддерживают идею создания СЭЗ на Донбассе. Это дарит надежду местным жителям на то, что вскоре их жизнь может измениться в лучшую сторону, отмечает он. Вместе с инвестициями в проекты СЭЗ появятся новые рабочие места, возможность получать хорошую зарплату, содержать семью и помогать родителям и родственникам.



"Свободная экономическая зона нужна Донбассу, как глоток свежего воздуха. Это повысит инвестиционную привлекательности региона, ускорит восстановление и строительство инфраструктуры, повысит уровень жизни людей. Мы должны воплощать в жизнь преимущества, которые дает мирная жизнь, чтобы быстрее закончилась война", - заявил нардеп.



МинПром



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