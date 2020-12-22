Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЭТМ отгрузил корпус статора гидроагрегата для Кременчугской ГЭС

22.12.20 14:41
печать
размер текста:

Завод "Электротяжмаш" изготовил и отгрузил все шесть секторов корпуса статора гидрогенератора для гидроагрегата ст. № 4 Кременчугской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается, вес каждого из них составляет свыше 10 тонн. Узел будет собран в кольцо внутри шахты на фундаменте гидроагрегата. Машина проходит реконструкцию, в которой совместно участвуют ГП "Завод "Электротяжмаш" и АО "Турбоатом".

В результате модернизации мощность гидроагрегата повысится с 57 до 60 МВт.

На Кременчугской ГЭС реконструкции подлежат гидроагрегаты ст. №№ 4, 5. Проект финансируют Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных
электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:50
Нафтогаз нашел запасы газа в Полтавской области
15:36
Инвестиции в экономику Украины не обвалились, это просто пауза – Минэкономики
15:14
Газпром увеличил в 4 раза бронирование транзитных мощностей через Украину
14:48
Украина выиграет от создания СЭЗ на Донбассе – Магомедов
14:43
ДТЭК взяла на себя обязательство стать углеродно нейтральной компанией к 2040 году
14:24
Рынок стали ЕС в панике – эксперты
14:08
Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет
13:48
В ноябре Украина выплавила на 30,8% больше стали, чем год назад
13:25
Торговлю Украины и ЕС сдерживает нехватка разрешений на автоперевозки
13:10
Украинский бизнес ждет новых возможностей от переговоров с ЕС
13:00
Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для энергетиков - Шпенов
12:53
Международные резервы Украины превысили 28 млрд долл.
12:32
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
12:12
Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии
11:52
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
11:31
Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании
11:25
Украинский автопром снизил производство на 35%
11:11
Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге
10:52
Цены на железную руду достигли максимума с 2011 года
10:31
Китаю прогнозируют падение выплавки стали
21.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!