Рынок стали ЕС в панике – эксперты Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские производители стали продолжают повышать цены на новые сделки почти ежедневно. Покупатели жалуются на предложения, сделанные поставщиками и вскоре отозванные. Комбинаты соблюдают ценовую дисциплину. Стоимость транзакций для заказов, размещенных в начале декабря, больше не действительна. Многие участники рынка отмечают, что цены являются "теоретическими" из-за нехватки материалов.



Растущие затраты на производство стали усиливают давление на показатели продаж стали. Местные производители пытаются сформулировать свою ценовую политику в соответствии с быстрым изменением стоимости железной руды и лома. Недавний скачок этих затрат, вероятно, приведет к дальнейшему значительному росту цен на сталь.



Постоянно меняющиеся рыночные условия создают трудности для покупателей по всей цепочке поставок. Ситуация усугубляется увеличением сроков поставки, при этом поставки с заводов для определенных категорий продуктов теперь указываются на даты, начиная со второго или даже третьего квартала.



Следовательно, покупатели паникуют по поводу приобретения материала на ближайшие месяцы. Это может пагубно сказаться на уровне активности нескольких производителей в первой половине 2021 года.



Спекулятивные закупки увеличивают объем заказов по всему региону, а дистрибьюторы и производители оборудования отчаянно пытаются пополнить свои истощенные запасы.



Отсутствие доступности может привести к дальнейшему падению уровня запасов в первом квартале 2021 года, т.к. покупатели ждут поступления материала в апреле и мае. К весне рынок может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку в это время года спрос традиционно улучшается.



Многие дистрибьюторы интересуются, имеют ли комбинаты полные портфели заказов и достаточен ли базовый спрос для поддержания быстрого роста цен на сталь после первого квартала 2021 года. Продажи клиентам из автомобильной и строительной отраслей превышают показатели в других секторах.



Однако ожидается, что в зимние месяцы активность в строительной отрасли снизится. К тому же продажи автомобилей не столь динамичны, как можно было бы предположить, поскольку многие опасаются, что после завершения программ создания складских запасов объем производства на автомобильных заводах сократится.



Европейский рынок стали может перегреться. Чем выше рост цен, тем быстрее они могут упасть, по оценке MEPS. Это оставит у многих компаний запасы с завышенными ценами, если или когда произойдет падение показателей продаж стали.



Следовательно, следующие 12 месяцев могут создать много проблем для покупателей стали после сложного 2020 года.



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