Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет В последний месяц года цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет. Во втору декаду декабря цены на передельный чугун увеличились на 40 долл. на всех региональных рынках. Удорожание металлолома и рост спроса на плоский прокат подталкивают импортеров закупать материал.



На рынке США цены на чугун составили 505 долл./т cif, что является максимальным значением за последние девять лет. Существенный скачок цен не повлиял на стремление покупателей приобрести материал, т.к. ожидается еще большее удорожание. Предложение бразильских поставщиков несущественно, высокий спрос им обеспечивают внутренние потребители. Также невысокое предложение наблюдается со стороны российских поставщиков, на чье сырье спрос существенно вырос на рынках Турции и Италии.



На рынке Турции количество сделок также возросло. Локальные покупатели, в связи со стремительным удорожанием металлолома всех марок, вынуждены соглашаться с ценовыми условиями экспортеров чугуна. При этом принятию более высоких котировок способствует и удорожание плоского проката. В настоящий момент рабочий диапазон цен составляет 505-510 долл./т cif.



Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" в ближайшие недели котировки передельного чугуна будут возрастать на фоне ожидаемого увеличения стоимости стального лома, плавного улучшения спроса на плоский прокат и снижения запасов передельного сырья у ключевых импортеров в Турции и Италии. Также росту цен поспособствует и низкая загрузка доменных мощностей в Бразилии и России.



Тенденция ценового роста на рынках чугуна поддерживается и на рынках металлолома. При этом, цены на лом вышли на максимальный уровень за последние 8 лет.



Во второй половине декабря котировки металлолома в очередной раз существенно выросли на фоне активного контрактования материала крупными импортерами. Кроме того, предложение сырья ограничено, что толкает цены вверх. В таких условиях многие импортеры стараются закупиться до еще большего удорожания металлолома в преддверии нового года.



На рынке Турции количество сделок идет на увеличение, т.к. большинство покупателей по-прежнему испытывают потребность в пополнении складских запасов на фоне слабого предложения из США и ЕС. Американские и европейские поставщики, несмотря на высокий спрос, не спешат разгружать склады, рассчитывая на реализацию лома в следующие недели по еще более высоким ценам. В настоящий момент диапазон цен на лом HMS 1&2 (80:20) составляет 430-440 долл./т cif, а дробленный лом торгуется по 10 долл./т.



В Азии цены выросли на все марки сырья. Южнокорейские поставщики осуществляют масштабные закупки, избегая приобретения лома по еще более высоким ценам. Также довольно высокий спрос и в Тайване, где спрос на заготовку и длинный прокат увеличивается каждый день. В настоящий момент базовый вид HMS 1&2 (80:20) продается по 420 $/т cif.



Аналитики УПЭ прогнозируют, что в ближайшие недели котировки металлолома будут увеличиваться ввиду ограниченного предложения на внутреннем рынке США и ЕС, а также ожидаемого возрастания спроса на длинный прокат. Дополнительным фактором роста цен станет формирование зимних складских запасов крупнейшими потребителями в Турции и Южной Корее.



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