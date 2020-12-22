Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ноябре Украина выплавила на 30,8% больше стали, чем год назад

22.12.20 13:48 , Металлургпром
печать
размер текста:

Украина продемонстрировала самый большой рост производства стали в годовом сравнении. Почти все страны мира, за исключением Кореи и Японии, увеличили выплавку стали в ноябре.

Мировое производство необработанной стали для 64 стран, представивших отчеты Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), составило 158,3 млн тонн в ноябре 2020 года, что на 6,6% больше по сравнению с ноябрем 2019 года. За 11 месяцев 2020 года мировое производство стали сократилось на 1,3% и составило 1,670 млрд  тонн.

В ассоциации предупредили, что из-за продолжающихся трудностей, вызванных пандемией COVID-19, многие цифры этого месяца являются оценками, которые могут быть пересмотрены с производственными данными в следующем месяце.

Китай произвел 87,7 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 8,0% больше, чем в ноябре 2019 г. Индия произвела 9,2 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 3,5% больше, чем в ноябре 2019 г. Япония произвела 7,3 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 5,9% меньше, чем в ноябре 2019 года. Производство стали в Южной Корее в ноябре 2020 года составило 5,8 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Германия произвела 3,4 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 14,8% больше, чем в ноябре 2019 года. Италия произвела 2 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 3,2% больше, чем в ноябре 2019 года. Франция произвела 1,1 млн тонн стали в ноябре. 2020 г., что на 3,7% больше, чем в ноябре 2019 г.

Производство стали в Турции в ноябре 2020 года составило 3,2 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в ноябре 2019 года.

Соединенные Штаты Америки произвели 6,1 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 13,7% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Общее производство в СНГ оценивается в 8,2 млн тонн в ноябре 2020 г., что на 7% больше, чем в ноябре 2019 г. В России производство стали составило 5,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем в ноябре 2019 г. Украина произвела 1,7 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 30,8% больше, чем в ноябре 2019 г.

Бразилия произвела 3 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 11,2% больше, чем в ноябре 2019 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:08
Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет
13:25
Торговлю Украины и ЕС сдерживает нехватка разрешений на автоперевозки
13:10
Украинский бизнес ждет новых возможностей от переговоров с ЕС
13:00
Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для энергетиков - Шпенов
12:53
Международные резервы Украины превысили 28 млрд долл.
12:32
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
12:12
Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии
11:52
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
11:31
Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании
11:25
Украинский автопром снизил производство на 35%
11:11
Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге
10:52
Цены на железную руду достигли максимума с 2011 года
10:31
Китаю прогнозируют падение выплавки стали
10:14
Apple планирует производить беспилотные автомобили
09:43
Мировое производство алюминия выросло на 2,5%
09:28
Российские металлурги получат скидку на ж/д перевозки
08:52
Украина увеличила потребление металлопроката
08:22
Украинские металлурги незначительно сократили экспорт проката
08:09
НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
21.12.20
18:05
МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину из Китая проката с покрытием
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!