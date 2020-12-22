В ноябре Украина выплавила на 30,8% больше стали, чем год назад Украина продемонстрировала самый большой рост производства стали в годовом сравнении. Почти все страны мира, за исключением Кореи и Японии, увеличили выплавку стали в ноябре.



Мировое производство необработанной стали для 64 стран, представивших отчеты Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), составило 158,3 млн тонн в ноябре 2020 года, что на 6,6% больше по сравнению с ноябрем 2019 года. За 11 месяцев 2020 года мировое производство стали сократилось на 1,3% и составило 1,670 млрд тонн.



В ассоциации предупредили, что из-за продолжающихся трудностей, вызванных пандемией COVID-19, многие цифры этого месяца являются оценками, которые могут быть пересмотрены с производственными данными в следующем месяце.



Китай произвел 87,7 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 8,0% больше, чем в ноябре 2019 г. Индия произвела 9,2 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 3,5% больше, чем в ноябре 2019 г. Япония произвела 7,3 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 5,9% меньше, чем в ноябре 2019 года. Производство стали в Южной Корее в ноябре 2020 года составило 5,8 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем в ноябре 2019 года.



Германия произвела 3,4 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 14,8% больше, чем в ноябре 2019 года. Италия произвела 2 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 3,2% больше, чем в ноябре 2019 года. Франция произвела 1,1 млн тонн стали в ноябре. 2020 г., что на 3,7% больше, чем в ноябре 2019 г.



Производство стали в Турции в ноябре 2020 года составило 3,2 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в ноябре 2019 года.



Соединенные Штаты Америки произвели 6,1 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 13,7% меньше, чем в ноябре 2019 года.



Общее производство в СНГ оценивается в 8,2 млн тонн в ноябре 2020 г., что на 7% больше, чем в ноябре 2019 г. В России производство стали составило 5,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем в ноябре 2019 г. Украина произвела 1,7 млн тонн стали в ноябре 2020 г., что на 30,8% больше, чем в ноябре 2019 г.



Бразилия произвела 3 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 11,2% больше, чем в ноябре 2019 года.



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