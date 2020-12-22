Торговлю Украины и ЕС сдерживает нехватка разрешений на автоперевозки Нехватка разрешений на международные автомобильные перевозки создает проблемы для торговли между Украиной и ЕС. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам совещания о выдаче разрешений на международные автомобильные перевозки.



"Автомобильные перевозки являются основным средством перевозки грузов между Украиной и странами Европейского Союза, поэтому проблемы, связанные с международными разрешениями, в том числе их дефицитом, по сути, сдерживают торговлю между Украиной и ЕС", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.



Несовершенство этой системы на сегодняшний день является серьезной проблемой для отечественного бизнеса автоперевозок, в частности, из-за нехватки разрешений. Таким образом, Украина теряет экономическое преимущество на рынке.



В ходе обсуждения участники совещания отработали наиболее эффективный механизм, который позволит обеспечить полный контроль за выдачей и учетом разрешений на международные автоперевозки с целью избежания манипуляций с ними. Вместе с тем, этот автоматизированный механизм никоим образом не сможет негативно влиять на скорость прохождения таможенных процедур автоперевозчиками.



"Предложенный механизм в сфере международных автомобильных перевозок будет полностью автоматизированным, что позволит свести к минимуму возможные риски нарушений, как представителями служб, так и перевозчиками. В то же время, будет налажен постоянный обмен информацией между таможенной службой и Укртрансбезопасностью. Минфин заинтересован, чтобы обновленная система выдачи разрешений для международных перевозок в следующем 2021 году заработала как можно быстрее ", - отметил А.Кава.



Как сообщалось, на заседании украинско-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 18-20 ноября в режиме видеоконференции в Киеве и Варшаве, обсудили вопросы обеспечения разрешениями перевозчиков обеих стран в 2021 году, а также договорились о получении Украиной 5000 дополнительных разрешений в этом году - 1500 универсальных разрешений "Евро-5" и 3500 транзитных разрешений "Евро-4".



Правительство 16 декабря одобрило изменения в постановление КМУ, которые продлевают срок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки до 31 декабря 2021 года.



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