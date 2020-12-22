Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Торговлю Украины и ЕС сдерживает нехватка разрешений на автоперевозки

22.12.20 13:25 , Укринформ
печать
размер текста:

Нехватка разрешений на международные автомобильные перевозки создает проблемы для торговли между Украиной и ЕС. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам совещания о выдаче разрешений на международные автомобильные перевозки.

"Автомобильные перевозки являются основным средством перевозки грузов между Украиной и странами Европейского Союза, поэтому проблемы, связанные с международными разрешениями, в том числе их дефицитом, по сути, сдерживают торговлю между Украиной и ЕС", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

Несовершенство этой системы на сегодняшний день является серьезной проблемой для отечественного бизнеса автоперевозок, в частности, из-за нехватки разрешений. Таким образом, Украина теряет экономическое преимущество на рынке.

В ходе обсуждения участники совещания отработали наиболее эффективный механизм, который позволит обеспечить полный контроль за выдачей и учетом разрешений на международные автоперевозки с целью избежания манипуляций с ними. Вместе с тем, этот автоматизированный механизм никоим образом не сможет негативно влиять на скорость прохождения таможенных процедур автоперевозчиками.

"Предложенный механизм в сфере международных автомобильных перевозок будет полностью автоматизированным, что позволит свести к минимуму возможные риски нарушений, как представителями служб, так и перевозчиками. В то же время, будет налажен постоянный обмен информацией между таможенной службой и Укртрансбезопасностью. Минфин заинтересован, чтобы обновленная система выдачи разрешений для международных перевозок в следующем 2021 году заработала как можно быстрее ", - отметил А.Кава.

Как сообщалось, на заседании украинско-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 18-20 ноября в режиме видеоконференции в Киеве и Варшаве, обсудили вопросы обеспечения разрешениями перевозчиков обеих стран в 2021 году, а также договорились о получении Украиной 5000 дополнительных разрешений в этом году - 1500 универсальных разрешений "Евро-5" и 3500 транзитных разрешений "Евро-4".

Правительство 16 декабря одобрило изменения в постановление КМУ, которые продлевают срок реализации экспериментального проекта по внедрению электронных бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки до 31 декабря 2021 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:08
Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет
13:48
В ноябре Украина выплавила на 30,8% больше стали, чем год назад
13:10
Украинский бизнес ждет новых возможностей от переговоров с ЕС
13:00
Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для энергетиков - Шпенов
12:53
Международные резервы Украины превысили 28 млрд долл.
12:32
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
12:12
Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии
11:52
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
11:31
Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании
11:25
Украинский автопром снизил производство на 35%
11:11
Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге
10:52
Цены на железную руду достигли максимума с 2011 года
10:31
Китаю прогнозируют падение выплавки стали
10:14
Apple планирует производить беспилотные автомобили
09:43
Мировое производство алюминия выросло на 2,5%
09:28
Российские металлурги получат скидку на ж/д перевозки
08:52
Украина увеличила потребление металлопроката
08:22
Украинские металлурги незначительно сократили экспорт проката
08:09
НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
21.12.20
18:05
МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину из Китая проката с покрытием
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!