Украинский бизнес ждет новых возможностей от переговоров с ЕС Вопрос пересмотра Соглашения ассоциации с ЕС назрел давно. Украине необходимо решить ряд важных вопросов, таких как расширение условий зоны свободной торговли, пересмотр экспортных пошлин и квот, подчеркивает народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что по итогам консультаций с бизнесом Кабмин подготовил пакет предложений, с которыми украинская сторона войдет в переговорный процесс. Большинство предложений касаются увеличения или отмены квот на экспорт украинской продукции в Евросоюз.



"По всей видимости, переговоры предстоят сложные. Пытаясь минимизировать насколько это возможно экономические последствия карантинного кризиса, ЕС усилил протекционистские меры по защите своего рынка. В частности, от импорта украинского металла. Сегодня защитные меры Евросоюза распространяются на 26 категорий металлопродукции. При этом товары из Украины подпадали под тарифные квоты по 14 товарным группам. Такая система будет действовать до июня 2021 года", - отмечает нардеп.



До этого времени Украина должны найти аргументы для наших европейских партнеров ослабить ограничения. По мнению С.Магеры, торговые уступки должны быть двусторонними. Кроме квот отечественный бизнес волнуют вопросы внедрения «промышленного безвиза», и упрощение системы разрешений на международные грузовые перевозки.



Вместе с тем политик предположил, что сеодня вероятность серьезной либерализации торговых отношений с ЕС в ближайшей перспективе минимальна. За пять лет, прошедших с момента подписания Соглашения, Украина не выполнила даже половины условий. Безусловно, этот вопрос прозвучит от европейской стороны, считает он.



"Если мы хотим серьезных подвижек в вопросе пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, Украине необходимо до 2024 года форсировать его выполнение. И здесь очень важно, чтобы правительство находилось в постоянном контакте с бизнесом. Интересы национального производителя должны быть всегда в приоритете", - заявил С.Магера.



МинПром



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