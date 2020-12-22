Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для энергетиков - Шпенов Закрытие дела Роттердам+ - хорошая новость для компаний, работающих в сфере генерации электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Конкурентный рынок электроэнергии должен развиваться и стать свободным от бюрократических вмешательств. Это гарантирует выгоду всем участникам, включая государство", - подчеркнул он.



Как известно, Антимонопольный комитет закрыл дело Роттердам+. Изначально НАБУ обвинило НКРЭКУ в "ручном подыгрывании" в 2016-2017 гг. тепловым электростанциям в части ценообразования на электроэнергию с использованием формулы Роттердам+. Суть последней заключалась в том, что стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". По версии НАБУ, Нацрегулятор создавал для ТЭС более благоприятные условия работы, в сравнении с АЭС, что нарушало условия конкуренции на рынке.



"В конечном счете, доказать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции так и не смогли. А если доказательства не доказаны, но и нарушения нет. После рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что модель рынка, которая существовала до 1 июля 2019 года, имела признаки ограниченной ценовой конкуренции ввиду значительного государственного влияния. То есть, частное воздействие практически невозможно", - подчеркивает Д.Шпенов.



Нардеп обратил внимание на то, что в период с 2016 по 2017 гг ни одно из крупных предприятий Украины не покинуло рынок. Экспертные заключения, которые были приобщены к делу, не содержат прямых доказательств убытков, причиненных компаниям-конкурентам ТЭС. "Таким образом, претензии к действиям НКРЭКУ в части предоставления льгот и преимуществ отдельным предприятиям весьма абстрактны, и не имеют достаточных оснований для судебного разбирательства", - уверен он.



МинПром





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