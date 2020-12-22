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Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.

22.12.20 12:32 , Металлургпром
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Японская компания Nippon Steel Corp и люксембургский горно-металлургический холдинг ArcelorMittal инвестируют 775 млн долл. на строительство новой электродуговой печи на своем совместном предприятии в США в Алабаме с запланированной датой начала строительства в первой половине 2023 года, сообщила Nippon Steel во вторник.

Новая печь, которая будет построена на совместном предприятии AM/NS Calvert (50-50), будет иметь мощность 1,5 млн тонн стали в год.

В настоящее время Calvert производит стальной лист, обрабатывая полуфабрикаты или слябы, закупаемые у местных и зарубежных поставщиков.

С новой печью Calvert сможет самостоятельно производить некоторые слябы, необходимые для производства стального листа, что сократит время выполнения заказа и повысит производительность, говорится в заявлении крупнейшего производителя стали в Японии.

Новая печь также будет производить слябы для автомобильного плоского проката, в том числе листы из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками.

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, заявил в сентябре, что продаст большую часть своих активов в США Cleveland-Cliffs Inc, крупнейшему американскому производителю железорудных окатышей, но оставил долю в AM/NS Calvert.

Две ведущие сталелитейные компании мира — ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation купили завод Calvert в декабре 2013 года у немецкой ThyssenKrupp Steel USA за 1,5 млрд долл.

МинПром

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