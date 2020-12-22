Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" продало на сегодняшнем аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам рекордные 13 331 423 МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года, что составило 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в следующем году.



Согласно сообщению УЭБ "Энергоатом" реализовал на аукционе 13 029 000 МВт-ч э/э базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1159,76 грн/МВт-ч (при стартовой 1400 грн/МВт-ч), а также 302 423 МВт-ч "ночной" э/э с графиком поставки с 0:00 до 7:00 по цене 735,24 грн/МВт-ч (при стартовой 1000 грн/МВт-ч), передает Интерфакс-Украина.



Покупателями э/э стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "ЮНАЙТЕД Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбассводоканал".



Как сообщалось, на предыдущем, рекордном для "Энергоатома" аукционе, 20 ноября атомщикам удалось реализовать 1,339 млн МВт-ч э/э базовой нагрузки с периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190,00 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч, при средневзвешенной цене 1199,6 грн/МВт-ч.



По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины на торгах на 22 декабря составила 1447,90 грн за 1 МВт-ч.



Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75 233 тыс. МВт-час.



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