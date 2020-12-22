Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи

22.12.20 11:52 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в ноябре 2020 г. национальные металлургические компании резко нарастили внутренние и экспортные продажи благодаря улучшившейся экономической ситуации в стране и за рубежом.

Объем внутренних продаж стальной продукции в ноябре превысил 2,4 млн т, установив новый рекордный уровень. Этот показатель оказался на 36,9% больше октябрьского и на 20,9% больше, чем в ноябре 2019 г.

Кроме того, вьетнамский экспорт стали в ноябре прибавил 21,5% по сравнению с октябрем и около 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 478,3 тыс. т.

В то же время производство стали в стране составило в ноябре немногим более 2,4 млн т, что лишь на 4,3% больше, чем месяцем ранее, но на 15,6% превышает уровень ноября 2019 г.

Вследствие сокращения производства и спроса в предыдущие месяцы вьетнамские металлурги несмотря на подъем в ноябре лишь вышли на прошлогодний уровень по итогам 11 месяцев. Объем выплавки стали в январе-ноябре, по данным VSA, составил более 23,3 млн т, что только на 1% больше, чем годом ранее, внутренние продажи снизились на 1%, до более 21 млн т, а экспорт уменьшился на 2,8%, до 4,1 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Nippon Steel Corp и ArcelorMittal построят в Алабаме ЭДП за 775 млн долл.
12:12
Энергоатом заработал рекордные суммы на продаже электроэнергии
11:31
Alcoa в судебном порядке заставили отказаться от закрытия завода в Испании
11:25
Украинский автопром снизил производство на 35%
11:11
Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге
10:52
Цены на железную руду достигли максимума с 2011 года
10:31
Китаю прогнозируют падение выплавки стали
10:14
Apple планирует производить беспилотные автомобили
09:43
Мировое производство алюминия выросло на 2,5%
09:28
Российские металлурги получат скидку на ж/д перевозки
08:52
Украина увеличила потребление металлопроката
08:22
Украинские металлурги незначительно сократили экспорт проката
08:09
НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
21.12.20
18:05
МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину из Китая проката с покрытием
17:51
Разумков подписал бюджет на 2021 год
17:31
За время пандемии в Европе стали очень востребованы украинские заробитчане
17:10
Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины
16:56
США обложили пошлиной чешские трубы
16:34
Порты Украины сократили импорт нефтепродуктов
16:12
Китай утвердил новые стандарты на металлолом
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!