Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге Германская корпорация Thyssenkrupp приняла окончательное решение о закрытии завода по производству толстого листа, входящего в ее металлургический комплекс в Дуйсбурге.



Как заявляет компания, ей не удалось найти покупателя на хронически убыточное предприятие. Ранее германская пресса называла в качестве такового компанию Dillinger-Saarstahl, но в ноябре ее генеральный директор Карл-Ульрих Келер исключил возможность подобной сделки.



Завод проработает до конца сентября 2021 г., выполняя имеющиеся на данный момент заказы. Как заявляет Thyssenkrupp, 90% из около 800 сотрудников будут трудоустроены на других активах компании в Дуйсбурге.



Реверсивный толстолистовой стан был установлен на предприятии в 1963 г. Оно выпускало толстый лист шириной до 3800 мм из различных марок стали, включая высокопрочные, для строительной техники, судостроения и производства труб большого диаметра.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



