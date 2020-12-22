Thyssenkrupp закрывает завод по производству толстого листа в Дуйсбурге

Германская корпорация Thyssenkrupp приняла окончательное решение о закрытии завода по производству толстого листа, входящего в ее металлургический комплекс в Дуйсбурге.
Как заявляет компания, ей не удалось найти покупателя на хронически убыточное предприятие. Ранее германская пресса называла в качестве такового компанию Dillinger-Saarstahl, но в ноябре ее генеральный директор Карл-Ульрих Келер исключил возможность подобной сделки.
Завод проработает до конца сентября 2021 г., выполняя имеющиеся на данный момент заказы. Как заявляет Thyssenkrupp, 90% из около 800 сотрудников будут трудоустроены на других активах компании в Дуйсбурге.
Реверсивный толстолистовой стан был установлен на предприятии в 1963 г. Оно выпускало толстый лист шириной до 3800 мм из различных марок стали, включая высокопрочные, для строительной техники, судостроения и производства труб большого диаметра.