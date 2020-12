Цены на железную руду достигли максимума с 2011 года

Цены на железную руду открыли текущую неделю рекордными показателями с сентября 2011 года. В понедельник сырье для выпуска стали подорожало на 7,8%, до 176,9 долл. за тонну.



Согласно данным S&P Global Platts, с начала года желруда подорожала почти вдвое. Рекордная цена на сырье была зафиксирована в феврале 2011 года - 193 долл. за тонну.



Обвал на прошлой неделе на руднике Vale SA (Corrego do Feijao), в результате которого погиб один человек, способствовал усилению на рынке опасений, связанных с поставками руды из Бразилии (является вторым по величине мировым экспортером этого сырья после Австралии). Операционная деятельность на руднике Vale приостановлена на 7 дней, пишет The Wall Street Journal.



Кроме того, существуют опасения, связанные с поставками из Австралии, где начинается сезон дождей.



Господдержка в Китае адресована местным производителям стали: по данным World Steel Association, в октябре Китай увеличил выпуск металла на 13% в годовом измерении, до 92,2 млн тонн.



Аналитики уже пересматривают в сторону повышения прогнозы цен на железную руду. Так, JP Morgan повысил предыдущий прогноз средней цены в 2021 году на 20%, до 126 долл./тонна. Эксперты Jefferies Financial Group в I квартале 2021 году рассчитывает увидеть цены на руду в диапазоне от 180 до 200 долл. за тонну.



К концу 2021 года стоимость железной руды должна скорректироваться до 100 долл. за тонну на фоне постепенного ослабления спроса в Китае и пополнения запасов, прогнозируют аналитики Capital Economics.



