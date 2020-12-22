Российские металлурги получат скидку на ж/д перевозки Правлением РЖД принят ряд решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки. Часть из них касается перевозок чёрных металлов, сообщает пресс-служба компании.



С 1 января по 31 декабря 2021 года будет действовать скидка 50% на экспортные перевозки чёрных металлов и зерновых грузов через российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследованием в Грузию через погранпереход Беюк-Кясик - Гардабани;



14,8% - на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станций московского узла (Ховрино и Электроугли) в Екатеринбург (на станции Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-Сортировочный и Шарташ) при условии загрузки поезда не менее 100 ДФЭ, в том числе не менее 50 ДФЭ - груженых;



от 7,7 до 16,2% - на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов со станции Кунцево-II (г. Москва) на станцию Екатеринбург-Товарный в зависимости от объемов загрузки поезда;



6,3% - на перевозки груженых контейнеров, следующих в составе контейнерных поездов, а также на контрейлерные перевозки грузов в автопоездах, прицепах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах, следующих в составе контейнерных поездов на специализированных платформах на расстояние перевозки до 2 тыс. км включительно, говорится в сообщении РЖД.



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