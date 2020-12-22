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Украина увеличила потребление металлопроката

22.12.20 08:52
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За период январь-ноябрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 4296,0 тыс. т металлопроката, из которых 1130,0 тыс. т, или 26,3%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 4120,7 тыс. т, из них 1327,7 тыс. т, или 32,2%, импортировано.

Таким образом, за 11 месяцев 2020 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-ноября 2019 г. на 4,3% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,9%.

Структура импорта за 11 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,28% и 42,55% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было несколько выше (соответственно, 56,15% и 40,92%).

Среди металлургических импортеров за 11 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (37,1%), на втором ЕС-28 (24,8%), на третьем — страны Азии (21,1%).

МинПром

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