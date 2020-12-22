Украина увеличила потребление металлопроката За период январь-ноябрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 4296,0 тыс. т металлопроката, из которых 1130,0 тыс. т, или 26,3%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".



За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 4120,7 тыс. т, из них 1327,7 тыс. т, или 32,2%, импортировано.



Таким образом, за 11 месяцев 2020 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-ноября 2019 г. на 4,3% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,9%.



Структура импорта за 11 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,28% и 42,55% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было несколько выше (соответственно, 56,15% и 40,92%).



Среди металлургических импортеров за 11 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (37,1%), на втором ЕС-28 (24,8%), на третьем — страны Азии (21,1%).



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



