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НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э

22.12.20 08:09
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Национальный банк Украины (НБУ) продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" электроэнергии и разрешил банкам не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года, в то время как ранее крайним сроком было 28 февраля.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка в понедельник, соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №160 от 21 декабря "Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Постановление обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

МинПром

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