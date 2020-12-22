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НБУ продлил льготную реструктуризацию долгов производителей зеленой э/э
22.12.20 08:09
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Национальный банк Украины (НБУ) продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" электроэнергии и разрешил банкам не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года, в то время как ранее крайним сроком было 28 февраля.
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