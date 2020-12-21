МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину из Китая проката с покрытием Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из КНР.



Согласно сообщению в "Урядовом курьере" 19 декабря текущего года, решение о возбуждении расследования принято МКМТ на основании жалобы ООО "Модуль – Украина", а также отчета и выводов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



По результатам рассмотрения комиссия, в частности, установила, что в жалобе приведено достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину данного вида проката из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам, и это могло нанести вред национальному товаропроизводителю. В частности, согласно материалам жалобы, за период исследования (II полугодие 2017 - I полугодие 2020) объемы демпингового импорта из КНР росли в течение периода исследования в абсолютных показателях, при этом доля такого импорта составляла более половины от общего импорта и потребления. Относительно производства доля демпингового импорта колебалась от 665% до 808%. При этом цены демпингового импорта были существенно ниже уровня цен и себестоимости отечественного производителя данной продукции.



"Анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности заявителя за период исследования показал, что произошло ухудшение целого ряда показателей, а именно: падение объемов продаж, потеря доли рынка при росте потребления на внутреннем рынке, накопление запасов готовой продукции на складах, сокращение объемов производства, сокращение уровня использования производственных мощностей, ухудшение финансового результата от реализации товара, ухудшение ликвидности, сокращение инвестиций", - констатируется в информации МКМТ.



В связи с этим Комиссия решила возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину из Китая такого товара: прокат плоский из углеродистой стали, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, классифицируется в субпозициях 721070, 721090 и 721240 согласно УКТВЭД.



Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики.



Решение Комиссии от 14 декабря 2020 года вступает в силу со дня опубликования настоящего сообщения (с 19 декабря 2020 года – ИФ).



ООО "Модуль-Украина" (Каменец-Подольский Хмельницкой области) - одна из самых крупных промкомпаний в Украине по выпуску тонколистового оцинкованного проката, окрашенном рулонном прокате, профнастиле. Компания специализируется на производстве тонколистовой оцинкованной рулонной стали толщиной 0,3-1,0 мм, окрашенной оцинкованной рулонной стали, профилей металлических оцинкованных и окрашенных различных марок, строительных металлоконструкций. Компания является второй в Украине по установленным мощностям для производства оцинкованного плоского проката (200 тыс. тонн в год).



Компания "Юриа Холдингз Лимитед" (Кипр) владеет 100%-ной долей ООО, конечный бенефициар – Екатерина Коваль (Киев).



Уставный капитал ООО – 300,5 тыс. грн.



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