Разумков подписал бюджет на 2021 год Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте парламента.



После этого закон был передан на подпись Президенту Украины, говорится в сообщении.



Как сообщаломь, Верховная Рада 15 декабря поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.



Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция - на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.



Рост минимальной заработной платы с 1 января 2021 года составит 6000 гривень, с 1 декабря 2021 года - 6500 гривень. Предлагается установить в 2021 году такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривень, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривни.



Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1769 гривень, с 1 июля - 1854 гривни, с 1 декабря - 1934 гривни.



Средняя зарплата ожидается на уровне 13 632 гривни в месяц, а безработица - 9,2%.



В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 млрд грн, в частности, 116 млрд грн предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд. Расходы на образование составляют 174 млрд грн, из которых на доплаты зарплат учителям - 21,2 млрд грн. Расходы на медицину составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медикам на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд, на борьбу с коронавирусом - 19,4 млрд, из которых 2,6 млрд грн - на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).



На программу "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) планируется выделить 150 млрд грн. На программы поддержки малого и среднего бизнеса запланировано 12 млрд грн, из которых на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн и на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.



Приватизация в следующем году должна принести бюджету 12 млрд грн.



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