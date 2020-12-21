Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Разумков подписал бюджет на 2021 год

21.12.20 17:51 , Укринформ
печать
размер текста:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте парламента.

После этого закон был передан на подпись Президенту Украины, говорится в сообщении.

Как сообщаломь, Верховная Рада 15 декабря поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.

Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция - на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.

Рост минимальной заработной платы с 1 января 2021 года составит 6000 гривень, с 1 декабря 2021 года - 6500 гривень. Предлагается установить в 2021 году такой прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривень, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривни.

Документом предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1769 гривень, с 1 июля - 1854 гривни, с 1 декабря - 1934 гривни.

Средняя зарплата ожидается на уровне 13 632 гривни в месяц, а безработица - 9,2%.

В разрезе расходов на безопасность и оборону закладываются расходы на уровне 267 млрд грн, в частности, 116 млрд грн предусмотрено на Минобороны. Министерство внутренних дел получит около 98 млрд. Расходы на образование составляют 174 млрд грн, из которых на доплаты зарплат учителям - 21,2 млрд грн. Расходы на медицину составляют 159 млрд грн, из которых предусматривается увеличение зарплат медикам на 30%, на программу медицинских гарантий планируется потратить 123,4 млрд, на борьбу с коронавирусом - 19,4 млрд, из которых 2,6 млрд грн - на вакцинацию (если к тому времени появится вакцина).

На программу "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) планируется выделить 150 млрд грн. На программы поддержки малого и среднего бизнеса запланировано 12 млрд грн, из которых на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн и на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.

Приватизация в следующем году должна принести бюджету 12 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
МКМТ возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину из Китая проката с покрытием
17:31
За время пандемии в Европе стали очень востребованы украинские заробитчане
17:10
Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины
16:56
США обложили пошлиной чешские трубы
16:34
Порты Украины сократили импорт нефтепродуктов
16:12
Китай утвердил новые стандарты на металлолом
15:55
470 корейских компаний просят Posco отозвать антидемпинговый иск
15:37
Потребители получат выгоду от подорожания электроэнергии – эксперт
15:22
Торговый конфликт с Австралией обернулся для Китая дефицитом угля
15:14
Компания Энергетический эквивалент выиграла у ОПЗ дело на 110 млн грн
14:51
Иран пообещал передать Украине технический отчет о катастрофе МАУ в ближайшие два дня
14:31
В ближайшие 5 лет Украина собирается перегонять по газовым сетям водород
14:16
Казахстанская ERG будет добывать руду в Бразилии
14:09
Интерпайп взял кредит в Укргазбанке на 37 млн евро
13:59
Турция поможет Украине производить корветы для ВМС
13:44
В Кремле назвали санкции США против Северного потока-2 чистой гибридной войной
13:26
НБУ заявляет о снижении рисков для банковского сектора
12:57
Декарбонизация должна быть внесена в топ списка экономической повестки - Магомедов
12:47
МКМТ продлила пошлины на импорт нержавеющих труб из Китая
12:29
В РФ резко выросли цены на арматуру
18.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!