За время пандемии в Европе стали очень востребованы украинские заробитчане Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.



Отмечается, что самыми популярными в ЕС странами для трудоустройства среди украинских рабочих остаются Польша, Германия и Чехия. А спрос на украинских рабочих вырос на 40% с начала пандемии.



Зарубежные работодатели чаще нанимают таких украинских специалистов: в Польше - упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;

в Германии - сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков; в Чехии - горничных, сварщиков, электриков, водителей.



Как сообщалось, по состоянию на 30 ноября 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составило порядка 410 тыс человек. Из них помощь по безработице получали 353 тыс. граждан. Средний размер помощи в октябре составил 3,7 тыс. грн.



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