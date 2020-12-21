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Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины

21.12.20 17:10 , Интерфакс Украина
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Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand by 21 декабря. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В представительстве напомнили, что миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра, передает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что миссия будет работать три дня на этой неделе, а затем возобновит встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

МинПром

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