Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины

Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand by 21 декабря. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.



В представительстве напомнили, что миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра, передает Интерфакс-Украина.



Предполагается, что миссия будет работать три дня на этой неделе, а затем возобновит встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.



МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.



После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.



По данным информированных источников, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...