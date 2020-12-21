Китай утвердил новые стандарты на металлолом Китайская Национальная платформа по информации о стандартах подтвердила, что новый стандарт на металлолом вступит в силу с 1 января 2021 г. Конкретные спецификации будут обнародованы до конца текущего года.



Ведение стандарта позволяет классифицировать металлолом как сырье для металлургической промышленности, а как вредные отходы. Это даст возможность китайским компаниям осуществлять импорт черного лома.



Представители китайской металлургической отрасли рассчитывают, что благодаря закупкам металлолома из-за рубежа цены на данный ресурс на внутреннем рынке, достигающие сейчас наивысшего уровня за последние семь лет, могут, наконец, понизиться. Кроме того, увеличение объемов предложения лома может соответственно уменьшить спрос на железную руду.



В то же время консалтинговая компания Mysteel отмечает, что эти ожидания могут оказаться сильно завышенными. Китай импортирует более 1 млрд т железной руды в год, и закупка нескольких миллионов тонн металлолома на этом фоне просто теряется. Кроме того, в настоящее время стоимость лома на азиатском рынке превышает китайский уровень.



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