Потребители получат выгоду от подорожания электроэнергии – эксперт Кабинет министров вплотную приблизился к первому этапу ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и должен четко объяснить гражданам все выгоды, которые они получат от такого решения. Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков на своей странице в Facebook.



"Предлагаю государственным органам заблаговременно обнародовать обстоятельные ответы на следующие вопросы и предоставить обоснование: каковы причины роста тарифов, и какими могут быть последствия, если оставить тарифы неизменными? Какие выгоды гражданам Украины принесет решение относительно увеличения уровня тарифов?" - сообщил И.Плачков.



По его словам, учитывая ситуацию на энергорынке, поднятие тарифов неизбежно.



"О неотвратимости роста цен уже говорят не только в энергетических кругах - информация уже прорывается снаружи. Один из многих существующих вариантов - на первом этапе отменять для бытовых потребителей льготный тариф 0,90 грн/кВт.ч. Тогда для всех будет один тариф - 1,68 грн/кВт.ч", - отметил И.Плачков.



Экс-министр убежден, что, на первый взгляд, непопулярное решение о повышении тарифа может встретить понимание со стороны граждан, если власть сможет правильно объяснить преимущества такого решения.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.



По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.



Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.



Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.



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