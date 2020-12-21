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Компания Энергетический эквивалент выиграла у ОПЗ дело на 110 млн грн

21.12.20 15:14 , Бизнес Цензор
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17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу компании "Энергетический эквивалент" и отказал Одесскому припортовому заводу в иске на сумму 110 млн грн. Решение суда вступило в силу с дня его принятия. Об этом Українським Новинам сообщила руководитель "Энергетического эквивалента" Валентина Ретивова.

"Был иск на более чем 108 млн гривен... Вчера (в четверг 17 декабря) мы выиграли апелляцию", - сказала она.

"Спор возник из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен. При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с Энергетическим эквивалентом продление срока исполнения обязательств по спорному договору. После сегодняшнего решения суда компания "Энергетический эквивалент" сможет потребовать возмещения Одесским припортовым заводом многомиллионных убытков, понесенных с 2019 года в связи с невыполнением обязательств перед предприятиями агросектора по поставке удобрений", - сказала она.

В июле 2020 года Верховный суд Украины признал правоту компании "Энергетический эквивалент" в споре с ОПЗ о продлении на 4 месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года. После подтверждения решением суда необоснованности претензий ОПЗ компания "Энергетический эквивалент" сможет реализовать своё право на поставку на ОПЗ давальческого сырья - природного газа в объёме до 60 млн куб. м ежемесячно для переработки на протяжение 4 месяцев.

ОПЗ является публичным акционерным обществом, 99,5667% акций которого принадлежит государству и управляется Фондом государственного имущества.

Завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

МинПром

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