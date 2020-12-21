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Интерпайп взял кредит в Укргазбанке на 37 млн евро

21.12.20 14:09
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" заключила соглашение с АБ "Укргазбанк" о подписании генерального кредитного соглашения на сумму финансирования 37 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, в рамках генерального соглашения предусмотрен амортизируемый кредит на сумму 30 млн. евро на срок 5 лет, а также возобновляемая кредитная линия на сумму 7 млн. евро на срок 3 года.

"Интерпайп привлек первый кредит после завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года. Заем привлекается в рамках реализации стратегических целей Компании и позволяет снизить процентную нагрузку на компанию. Нам особенно приятно, что кредитная линия для украинской промышленной компании открыта в украинском государственном банке "Укргазбанк", который известен как экобанк, кредитующий множество экологических проектов. Мы планируем расширять сотрудничество и в других сферах", - прокомментировал директор по финансам и экономике компании Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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