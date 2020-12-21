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Казахстанская ERG будет добывать руду в Бразилии

21.12.20 14:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Диверсифицированная горнодобывающая компания Eurasian Resources Group (ERG) приступает к добыче железной руды на бразильском месторождении Pedra de Ferro в штате Баия на северо-востоке страны. Это первый проект ERG в Бразилии.

Объем производства на первом этапе составит около 2 млн т руды с 65%-м содержанием железа в год. В перспективе мощность предприятия будет доведена до 18 млн. т в год, что поможет штату Баия стать третьим по величине экспортером железной руды в Бразилии, но сроки расширения пока не определены.

Основной проблемой для Pedro de Ferro является отсутствие логистической инфраструктуры. Железорудный ГОК является частью более крупного проекта BAMIN с объемом инвестиций порядка 10 млрд реалов (1,96 млрд долл.), который предусматривает, в частности, строительство грузового терминала в порту Порто-Сул и прокладку железнодорожной ветки от месторождения к побережью.

По данным Platts, работы по строительству порта и железной дороги пока находятся на начальном этапе. При этом BAMIN является частью более масштабного проекта по строительству трансбразильской железнодорожной магистрали FIOL длиной 1527 км, которая будет проходить через штат Баия и, в частности, обеспечивать доставку в порты сырья с железорудных месторождений компаний ERG и Vale. Правительство Бразилии недавно сообщило, что привлекает армию для ускорения строительства магистрали.

МинПром

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