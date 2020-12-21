В Кремле назвали санкции США против Северного потока-2 чистой гибридной войной Лучшим ответом на санкции США в отношении "Северного потока-2" стала бы финализация этого проекта, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также назвал ограничительные меры Вашингтона против этого проекта "чистой гибридной войной".



"Лучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток-2", - сказал Д.Песков. На уточняющий вопрос - то есть лучше достроить трубопровод, пресс-секретарь ответил: "Да, конечно".



По его словам, санкции - это рестрикции, которые легитимированы с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совета Безопасности ООН.



"В этом контексте рестрикции, которые вводят американцы, их вряд ли можно назвать санкциями, если придираться к букве закона", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.



Он назвал подобного рода ограничения "разновидностью гибридной войны, которые используются теми же Соединенными Штатами".



"Санкции против "Северного потока" - это чистая гибридная война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - заключил Д.Песков.



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