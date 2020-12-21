Декарбонизация должна быть внесена в топ списка экономической повестки - Магомедов Если сегодня не начать формировать грамотную промышленную политику, которая учитывает глобальные экономические тренды, уже 15-20 лет технологическое отставание наших производителей металлопродукции может стать критическим для экспортного потенциала Украины. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Политик выразил уверенность, что вопросы, связанные с декарбонизацией, должны быть вынесены в топ списка экономической повестки.



Он напомнил, что в мировой экономике набирает обороты реформа "зеленого перехода", с каждым днем появляются все новые технические и технологические инициативы. Последнее новшество - глобальная блокчейн-платформа СОТ, которая может отслеживать выбросы углекислого газа в горной промышленности и металлургии. Недавно платформа была презентована в рамках Всемирного экономического форума.



Carbon Tracing Platform или СОТ позволяет отслеживать уровень выброса СО2 по всей цепочке производства металлопродукции: от добычи сырья до производства конечного продукта. Это должно обеспечить прозрачность процесса поставок с соблюдением всех экологических норм и требований. После успешных испытаний ВЭФ озвучил готовность к внедрению платформы в мировом масштабе.



В 2020 году во время проведения ВЭФ в Давосе развитые страны уделили много внимания вопросу экологических трансформаций. В результате угрозы, связанные с климатическими изменениями, заняли первые пять строчек в рейтинге глобальных угроз (вызовов), вытеснив рецессию и экономическое неравенство. "Несколько лет назад это могло бы показаться чем-то фантастическим, но сегодня передовые цифровые технологии ускоренно интегрируются в технологии промышленного производства в таких базовых отраслях как металлургия", - сказал он.



"Для Украины "зеленый переход" и декарбонизация также являются важной составляющей трансформации экономики. Горно-металлургический комплекс обеспечивает страну стабильными поступлениями от экспорта. Поэтому модернизация производства, вовлеченность украинских меткомбинатов в мировые экологические тренды по части декарбонизации, - должны заботить не только владельцев компаний", - уверен М.Магомедов.



МинПром



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