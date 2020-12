МКМТ продлила пошлины на импорт нержавеющих труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле завершила пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из Китая, продлив их действие еще на пять лет. Согласно сообщению в «Урядовом курьере» 19 декабря 2020 года, пересмотр осуществлялся в связи с окончанием действия ограничительных мер.



По результатам пересмотра МКМТ установила, что уровень примененных антидемпинговых мер был достаточным для предотвращения демпинга импорта и нанесения им ущерба национальному товаропроизводителю; положение экспортеров и экономические условия таковы, что не исключается вероятность возникновения новых видов демпинга, которые нанесут ущерб отечественному производителю.



Также отмечается, что действующие добровольные ценовые обязательства от иностранного производителя/экспортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) достаточны для предотвращения демпинга и ущерба.



«Национальные интересы требуют продолжения действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из КНР», - сообщили в МКМТ.



В связи с этим комиссия приняла решение завершить пересмотр и продолжить еще на пять лет действие антидемпинговых мер, примененных ее решением от 27 ноября 2014 года. При этом продлить действие добровольного ценового обязательства компании Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) о прекращении демпингового импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из КНР. Окончательные антидемпинговые меры к данному производителю/экспортеру не применять, в связи с тем, что действие добровольного обязательства по прекращения демпингового импорта в Украину продолжено.



Решение комиссии от 14 декабря 2020 года вступает в силу со дня опубликования настоящего сообщения.



МКМТ в конце 2014 года ввела пошлины на нержавеющие трубы из КНР в размере 41,07% (коды по УКТВЭД 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 и 7304 49 95 00).



Тогда МКМТ установила, что китайские производители труб бесшовных нержавеющих имеют достаточный экспортный потенциал, что свидетельствует о вероятности значительного роста объема демпингового экспорта на рынок Украины.



Расследование было возбуждено по жалобе ПАО «Сентравис Продакшн Юкрейн», социально-экономические показатели которого ухудшились в 2008 - первой половине 2013 гг., когда в Украину импортировались китайские трубы по ценам, ниже себестоимости этого украинского производителя. Решение МКМТ от 25 июля 2013 года о возбуждении антидемпингового расследования в отношении китайских труб было опубликовано 27 июля 2013 года.



МинПром



Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...